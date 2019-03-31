Kars'ta hasta yatağından kalktı, ambulansla oy kullanmaya gitti

Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 55 yaşındaki Metin Doğanay, rahatsızlığına aldırmadan hasta yatağından kalktı, ambulansla oy kullanmaya gitti.

KAÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Metin Doğanay, oy kullanma isteğini belirterek Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans istedi. Bunun üzerine kendisine ambulans gönderilen Metin Doğanay, eşi, oğlu ve sağlık ekipleri yardımıyla hastaneden alınarak, Şehitler Mahallesi'nde bulunan Mihralibey Ortaokulu'na getirildi.

Burada ambulanstan sedye ile indirilen Metin Doğanay, 1118 numaralı sandıktaki kimlik tespitinin ardından oy pusulasını ve mührü alarak paravanın arkasına geçerek tercihini yaptı. Oyunu kullandıktan sonra İhlas Haber Ajansı'na açıklama yapan duyarlı vatandaş Metin Doğanay, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.

Doğanay, “Oyumu kullandığım için memnunum, hakkımızda hayırlısı, biz vatandaşlık görevimizi yaptık. Gelen insanlarda memlekete hayırlı şeyler yaparsa memnun oluruz” dedi.

Doğanay, tekrar sedye ile ambulansa taşınarak buradan tedavi gördüğü KAÜ Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç