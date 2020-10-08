Kars'ta HDP'li Başkan Yardımcısı Alaca ve İl Başkanı Anlı tutuklandı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 5 kişi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan HDP'li Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı, eski Digor Belediye Başkan Yardımcısı Ş.E. ve eski Digor İl Encümen Üyesi M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kars Belediye Başkan Yardımcısı Muazzez Çağrıtekinci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.