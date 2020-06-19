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Kars'ta hortum 5 tonluk kamyonu devirdi

Kars'ta hortum 5 tonluk kamyonu devirdi
Kars'ta hortum 5 tonluk kamyonu devirdi

Kars’ta öğle saatlerinde oluşan hortum 5 tonluk kamyonu devirirken, çatıları da uçurdu.

Kars’ta hortum 5 tonluk kamyonu devirdi - Tıkla İzle

Öğlen saatlerinde Küçük Sanayi Sitesi'nde etkili olan hortum çatıları kilometre uzağa savururken, bir vatandaşa ait süt kamyonunu devirdi. Hortumun uçurduğu çatı ve duvar bir otomobili kullanılamaz hale getirdi. Yaklaşık 7 dakika süren hortum elektrik tellerini de koparttı.

Hortum anında dışarıda olduğunu ifade eden Alirıza Gün, “Fırtına koptu ben içeri kaçtım. Dışarı çıktığımda baktım her şeyi devirmiş. Siyah bir hortum geldi. Ben içeri kaçtım. Geldim arabaları yatırmış. Çatıyı yıkmış, arabayı devirmiş. Ancak hepimiz içeri kaçtık. Canımızı kurtarmaya çalıştık. Beni de duvara vurdu” dedi.

“Her şeyi kırık kırık etti”

Sanayi Sitesi'nde bulunan Süt Fabrikası'nın çatısını hortumun kilometrelerce uzağa fırlattığını belirten Özcan Yılmazel, “Karşı taraftan havadan bir bulut şeklinde döner gibi bir hortum indi. Hortumun oradan çatıları kaldırarak gelmesiyle bizim çatıları da aldı karşı tarafa 5-6 kilometre uzağa savurdu. İnce bir hortum. Ama çok kuvvetli, bütün çatıları kaldırarak, bütün malzemeleri savurarak karşı tarafa savurdu. Hepsini kırık kırık etti” diye konuştu.

Hortumda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Işık Çapanoğlu - Serkan Erkoç

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