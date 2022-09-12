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Kars'ta iki köy arasında kavga: 6 yaralı

Kars'ta iki köy arasında kavga: 6 yaralı
Kars'ta iki köy arasında kavga: 6 yaralı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde iki köy arasında arazi kavgası çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı.

Alisofu ile Yağbasan köy sakinleri arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzere her iki gruptan toplam 6 kişi yaralandı.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik ölenleri alınırken, yaralılar ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi ve Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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