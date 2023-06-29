Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kazayı gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, trafik ekipleri ve jandarma kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastaneye sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

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