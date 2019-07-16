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Kars'ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars'ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı
Kars'ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek için köy camisinin çatısına çıkan kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı.

Olay, Kars merkez Mezre köyünde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı köy camisinin çatısına çıkan Ç.B. isimli kız çocuğu, itfaiye, 112 ve jandarma ekiplerini harekete geçirdi. 

Ç.B.'yi çatıdan indirmeye ikna edemeyen yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise her ihtimale karşı çatı altına branda açtı. Daha sonra Ç.B.'nin yakını ile birlikte çatıya çıkan itfaiye eri Nurullah Bendeş, kız çocuğunun yanına yaklaşmaya çalıştı. Ağlayan ve yakınıyla konuşmaya çalışan kız çocuğunun dalgınlığından faydalanan itfaiye eri Nurullah Bendeş, kızı yakaladı. Daha sonra arkadaşları yardımıyla kız çocuğunu çatıdan indiren Bendeş, Ç.B.'yi olay yerinde bulunan ambulansa götürdü. Ambulans ile Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ç.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Işık Çapanoğlu
 

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