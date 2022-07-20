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Kars'ta jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Kars'ta jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu
Kars'ta jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Kars’ta jandarma düzenlendiği operasyonda 1 uzun namlulu silah, 1 piyade tüfeği, 6 tabanca ve silahlara ait mühimmat ele geçirdi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ve Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpaçay ilçesinde önceden tespit edilen 6 kişinin yayla evi ve eklentilerine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada 1 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 mavzer marka piyade tüfeği, 6 tabanca ve silahlara ait 33 şarjör ile 456 mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatları muhafaza altına alan jandarma olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan jandarma tarafından el konulan silahlar kriminal incele yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezi'ne gönderildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın huzur ve güvenliği, emniyet ve asayişin sağlanması ile ilgili çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” denildi.

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