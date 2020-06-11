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Kars'ta kamyon köprüden uçtu

Kars'ta kamyon köprüden uçtu
Kars'ta kamyon köprüden uçtu

Kars’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon köprüden uçtu. Feci kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza; Kars çevre yolunda meydana geldi. Ardahan'dan Kars'a seyir halindeki 76 AG 538 Plakalı Ş.B. idaresindeki kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından köprüden uçtu. Feci kazada kamyon sürücüsü Ş.B. yaralandı. Kamyonda sıkışan Ş.B. Kars Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin kamyondan çıkardığı sürücü, daha sonra sedyeyle ambulansa taşındı. Ambulansa alınan Ş.B. Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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