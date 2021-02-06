Kars'ta kar üzerinde cirit coşkusu

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Akçakale köyünde ata sporu ciriti yaşatmak için karlı sahada ciritçiler hünerlerini sergiliyor. Akçakale Atlı Spor Kulübü Başkanı Şimşek Yıldırım'ın düzenlediği cirit müsabakası 12 atla köy girişindeki karlı arazide yapıldı. Yakın köylerden at üstünde köye gelen ciritçiler bir süre dinlendikten sonra sahadaki yerlerini alarak, Covid-19 kısıtlaması nedeniyle az sayıda seyirciye cirit gösterisi yaptı. Karlı zeminde düşe kalka yapılan gösteri nefesleri kesti.

1'er saatlik iki devre şeklinde oynanan cirit müsabakasının kazananı dostluk oldu.