Kars'ta kartpostallık sis manzarası

Kars'ta etkili olan sis, tarihi Kars Kalesi'nde masalsı görüntüler oluşturdu. Kale ve etrafından bulunan tarihi yapılar sis bulutu altında adeta kayboldu. Kentin sisten kaybolduğunu ifade eden vatandaşlar, “Kars'ta sis etkili, görüş mesafesi düştü. Kars Kalesi'nin eteklerindeyim. Şu anda manzara muhteşem, Kars sisten görünmüyor” dedi.

Öte yandan kentte etkili olan sis ulaşımı da olumsuz etkiledi. Özellikle araçlarıyla kent dışına çıkan sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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