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Kars'ta kenevir ele geçirildi

Kars'ta kenevir ele geçirildi
Kars'ta kenevir ele geçirildi

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 12 bin 146 adet kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan titiz planlama, takip ve çalışma sonucunda Kars'ta araziye ekilmiş 12 bin 146 adet kök kenevir bitkisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Ele geçirilen kenevir bitkisi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kipleri koordinesinde imha edildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

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