Kars'ta müşteri gibi geldi 7 bin liralık cep telefonu çaldı

Kars merkez Faikbey Caddesi üzerinde bulunan telefon bayisine müşteri gibi gelen hırsız, işyeri sahibinden bluetooth kulaklık istedi. İşyeri sahibi Turan Sürmeli'nin verdiği kulaklığı bir müddet inceleyen şüpheli, daha sonra masa üzerinde bulunan telefonlara yöneldi. Telefonları tek tek inceleyen şüpheli, bir telefonu yan taraftaki rafa bıraktı. Bir müddet daha işyeri sahibini oyalayan şüpheli, işyeri sahibinin arkasını döndüğü anda cep telefonunu cebine koyarak işyerinden çıktı. O anlar işyeri kamerasına anbean yansıdı.

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