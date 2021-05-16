Kars'ta odasında uyuyan çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Olay, önceki gün saat 19.45 sularında Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olarak evinin balkonuna çıkan bir kişi, silahıyla sağa sola ateş etmeye başladı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan birisi evinde kendi odasında yatakta uyuyan 11 yaşındaki E.A.'ya isabet etti. Yaralanan E.A. olay yerine çağrılan ambulansla Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. 11 yaşındaki E.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası cinayet zanlısını arama ve yakalama çalışması başlatan Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.