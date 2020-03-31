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Kars'ta ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı

Kars'ta ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı
Kars'ta ortaya çıkan Çinli hareketli anlar yaşattı

Kars’ın en işlek caddelerinden Fiakbey Caddesi’nde görülen Çinli, kentte hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Polis ve sağlık ekiplerini seferber eden Çinli gözetim altına alındı.

Faikbey Caddesi'nde Çin uyruklu bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen özel kıyafetli Acil Sağlık ve UMKE ekipleri ile polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Çevrede kısa süreli tedirginliğin yaşandığı olayda, Çinli vatandaş ikna edilerek eldiven ve maske verildi. Daha sonra ambulansa doğru giden Çinli, bu sefer de sırt çantasını yetkililere vermek istemedi. Sağlık ekipleri cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaşlardan bir poşet aldı. Çinlinin sırt çantası poşete konularak ambulansa bırakıldı. Ardından da Çinli vatandaş ambulansa bindi. Sağlık ekiplerince gözetim altına alınan Çinli, Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Korona virüs olup olmadığı henüz bilinmeyen Çinli, hastanede gözetim altına alındı.

Çinli şahsın Erzurum'dan Kars'a geldiği öğrenildi. Şahsın Yabancılar Şube Müdürlüğünce Erzurum'a gönderileceği belirtildi.

Işık Çapanoğlu
 

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