Kars'ta otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Edilen bilgiye göre olay, Faikbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Otobüs durağı yanında sahipsiz çanta gören vatandaşlar bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattıktan sonra vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Polislerin çağrısıyla bölgeye gelen bomba imha uzmanı tarafından incelenen çanta, fünye yerleştirilerek kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan çantadan çıkan elektrik malzemeleri çevredekileri rahatlattı. Polisler tarafından toplanan etrafa saçılan malzemeler bir çantaya koyularak karakola götürüldü.

Daha sonra yaya ve araç trafiğine kapatılan Faikbey Caddesi polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Işık Çapanoğlu