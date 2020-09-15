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Kars'ta pes dedirten görüntü

Kars'ta pes dedirten görüntü
Kars'ta pes dedirten görüntü

Kars’ta yıkım için 5 katlı binanın üzerine iş makinesi çıkarıldı. Can güvenliğinin hiçe sayıldığı yıkım çalışması kameralara yansıdı.

Ordu Caddesi üzerinde bulunan ve önceki yıl depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan Tapu Müdürlüğü binası ve lojmanlarının yıkım çalışmaları binanın üzerine çıkarılan iş makinesiyle başladı.

Tapu Müdürlüğü'nün 5 katlı binasının üzerine binanın yıkımı için vinç yardımı ile paletli küçük iş makinesi çıkartıldı. Can güvenliğinin hiçe sayıldığı yıkım çalışması kat kat yıkılarak aşağı inilecek. Akıllara durgunluk veren yıkılma tehlikesi bulunan 5 katlı binanın üzerindeki çalışma görenleri şaşırttı. O anlar İHA kamerasına anbean yansıdı.

Işık Çapanoğlu

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