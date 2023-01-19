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Kars'ta seyir halindeki aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kars'ta seyir halindeki aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti
Kars'ta seyir halindeki aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kars’ta önceki gün meydana gelen ve 20 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kars’ta seyir halindeki aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti: O anlar kamerada - Tıkla İzle

Şehitler Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde yaşanan ve Burak Güzel'in hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

Güvenlik kamerasına görüntülerde hayatına kaybeden Burak Güzel'in çekici aracının yanında durması ve seyir halindeki aracın hızla gelerek Güzel'e çarpması yer alıyor. Kazadan sonra sürücünün araçtan çıkması ve Güzel'in yanına gelmesi ile kaza anı ve kaza sonrası yaşananlar yer alıyor.

Işık Çapanoğlu

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