Kars'ta seyir halindeki aracın çarptığı kişi hayatını kaybetti

Şehitler Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde yaşanan ve Burak Güzel'in hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

Güvenlik kamerasına görüntülerde hayatına kaybeden Burak Güzel'in çekici aracının yanında durması ve seyir halindeki aracın hızla gelerek Güzel'e çarpması yer alıyor. Kazadan sonra sürücünün araçtan çıkması ve Güzel'in yanına gelmesi ile kaza anı ve kaza sonrası yaşananlar yer alıyor.

Işık Çapanoğlu

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