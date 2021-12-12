Kars'ta Sibirya soğukları etkili oluyor

Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar soğuktan araçlarını korumak için battaniyeli önlem alırken, dışarıda çalışan vatandaşlar ise ateş yakarak ısınmaya çalıyor. Soğuk hava kentin ortasından geçen Kars Çayı'nın dondurdu.

Meteoroloji 12. Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, “Bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Bölgede sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayı, yer yer sis ve pus görülecek. Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Kars'ta 15, Ağrı'da 10, Erzurum'da 7, Iğdır ve Erzincan'da 3 ve Tunceli'de sıfır derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 12, Erzincan'da 11, Iğdır'da 10, Erzurum ve Ağrı'da 6, Kars'ta 3, Ardahan'da 1 derece olması bekleniyor” denildi.

Kars'ta soğukların etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bugün hava çok soğuk, hemen hemen her taraf buz tutmuş durumda, Kars'a tam anlamıyla kış geldi diyebiliriz. Soğuk hava bizleri de olumsuz etkiliyor. Soğuk kış, Kars'ta Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor” dedi.

Kentte etkili olan soğuk hava vatandaşlara da zor anlar yaşatıyor. Özellikle dışarıda çalışan vatandaşlar, soğuktan korunmak üzere ateş yakıyor. Sırayla yaktıkları ateşte ısınan vatandaşlar işlerini yapmaya devam ediyor. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.