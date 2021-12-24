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Kars'ta soğuktan vatandaşın kirpikleri buz tuttu

Kars'ta soğuktan vatandaşın kirpikleri buz tuttu
Kars'ta soğuktan vatandaşın kirpikleri buz tuttu

Kars’ta etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarı çıkan vatandaşın kaşları, kirpikleri dondu.

Kars’ta soğuktan vatandaşın kirpikleri buz tuttu - Tıkla İzle

Sibirya soğukları kentte etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece eksi 20'yi gördüğü Kars'ta ağaçlar kırağı tuttu, sokağa çıkan vatandaşların kaşları ve kirpikleri buz tuttu. Vatandaşlar caddelerde yürürken de zor anlar yaşadı.

“Burada yaşamak çok zor”

Kars'ta yaşamanın zor olduğuna dikkat çeken Mahmut Bilgir, “Bu memleket her geçen gün biraz daha soğuyor. Bu memlekette yaşamak çok zor. Kış şartlarına göre bayağı sıkıntı yaşıyoruz. Isınmada, yaşamada gördüğünüz gibi her taraf buz tutmuş. Gittikçe de soğuyor” dedi.

“Halimiz duman”

Kars'ta havaların tam soğuduğunu ifade eden Turan Sürmeli ise, “Dondurucu bir soğuk, eksi 16 şu anda, bu saatte gerçekten halimiz duman” diye konuştu.
Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye düştüğü Kars'ta sokak lambaları dondu, ağaçlarda kırağı oluştu. Vatandaşlar ise caddelerde yürümekte zorluk çekti.
Soğuk havanın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 20, sabah saatlerinde ise eksi 16 derece olarak ölçüldü.

Işık Çapanoğlu

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