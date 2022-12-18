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Kars'ta süs havuzları dondu, araçlar buz tuttu

Kars'ta süs havuzları dondu, araçlar buz tuttu
Kars'ta süs havuzları dondu, araçlar buz tuttu

Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuklar nedeniyle kentteki Mesut Yılmaz Parkı’nda bulunan süs havuzu ve araçların camları buz tuttu.

Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örtü. Kars'ta sıcak havanın yerini soğuk havaya bıraktığını ifade eden vatandaşlar, “Etkili olan sıcak hava, akşam itibarıyla yerini soğuk havaya bıraktı. Süs havuzları dondu, araçların camları buz tuttu. Hava bayağı soğudu” dediler.

Kentte özellikle sabah erken saatlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Süs havuzlarının donduğu Kars'ta soğukların etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Işık Çapanoğlu
 

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