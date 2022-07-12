İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kars'ta tarihi metruk binadaki yangın çevre evlere sıçradı

Kars'ta tarihi metruk binadaki yangın çevre evlere sıçradı
Kars'ta tarihi metruk binadaki yangın çevre evlere sıçradı

Kars’ta 2 katlı tarihi metruk binada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle bitişiğindeki 2 eve sıçradı. Yangını itfaiye ekipleri güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Yusufpaşa Mahallesi Halit Paşa Caddesi üzerinde bulunan tarihi boş 2 katlı evin çatısında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevre güvenliği aldıktan sonra yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bitişiğinde bulunan 2 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol alına alındı. Kontrol altına alınan binalardan soğutma çalışması yapılırken, yangının neden çıktığı ise araştırılıyor. Öte yandan yanan evler tamamen kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Serkan Erkoç
 

İLGİLİ HABER
İzmirde otluk alanda yangın İzmir’de otluk alanda yangın
İLGİLİ HABER
İspanyada orman yangınları artıyor: Yüzlerce kişi tahliye edildi İspanya’da orman yangınları artıyor: Yüzlerce kişi tahliye edildi
İLGİLİ HABER
Apartta çıkan yangın korkuttu Apartta çıkan yangın korkuttu
İLGİLİ HABER
Hatayda makilik alanda yangın çıktı Hatay’da makilik alanda yangın çıktı
İLGİLİ HABER
Edirne Kapıkule yolunda çıkan orman yangını söndürüldü Edirne Kapıkule yolunda çıkan orman yangını söndürüldü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.