Kars'ta tatbikatta hedefler 12'den vuruldu

Kars'ta 18 Ocak'ta başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatı 'Kış Tatbikatı-2023', 19'uncu Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatı 'Kış Tatbikatı-2023' devam ediyor. Türk ve Azerbaycan tankçıları 850 metre mesafedeki düşman tanklarını etkisiz hale getirdi.

Kars'ta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatı kapsamında Tank Tabur Görev Kuvveti Birlikleri atış yaptı. Türkiye ve ordularının tankçıları, tanklarıyla belirlenen alana hareket ederek kama düzeni aldı. Her iki ordunun tankçıları, yaptıkları atışlarla 850 metre mesafedeki düşman tanklarını etkisiz hale getirdi.

Işık Çapanoğlu

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