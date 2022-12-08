Kars'ta uyuşturucu tacirlerine darbe!

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Kağızman ilçesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcıları ve uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 1 haftada üst üste operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 301,56 gram metamfetamin, 186,36 gram toz esrar, 8,58 gram kubar esrar, 5 ecstasy hap, 1,38 gram afyon sakızı, 1,03 gram skunk, 4 hassas terazi, 2 rulo alüminyum folyo, 7 cam aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 53 fişek ele geçirildi.

Işık Çapanoğlu

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