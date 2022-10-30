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Kars'ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi

Kars'ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi
Kars'ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi

Kars'ta yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte yılkı atlarının da yem bulma mücadelesi başladı. Kent merkezine yakın ovalara gelen yılkı atları kameralara yansıdı.

Kars’ta yılkı atları doğal ortamında görüntülendi - Tıkla İzle

Kentte yüksek kesimlere kar yağması yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Kars'ta yüksek kesimlerde yaşam mücadelesi veren yılkı atları, yem ihtiyaçlarını karşılamak için köy ve ilçe merkezlerine yakın ovalarda karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Özellikle Dikme köyü sınırlarına kadar gelen yılkı atları Kars Çayı'nın etrafında sürüler halinde gezen yılkı atları etrafta bulunan vatandaşlara aldırış etmeden karınlarını doyurdu. Kars Çayı'ndan su ihtiyacını da karşılayan yılkı atları daha sonra bölgeden ayrılarak gözlerden kayboldu.

Işık Çapanoğlu
 

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