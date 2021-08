Kars'ta yılkı atları doğal ortamlarında görüntülendi

Doğal yaşam alanlarında sürü halinde yaşayan yılkı atları, Yolboyu köyü yakınlarında yiyecek ararken kameralara yansıdı.

Kendi başlarına sürü halinde gezen atların yanında tayların da bulunması dikkat çekerken, atların lider atın takip etmeleri ise dikkat çekti.

Yolboyu köyü yakınlarında sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yılkı atları, bir süre arazide karınlarını doyurdu. Gruplar halinde gezen yılkı atları, özgürlüğün tadını çıkardı.

Yılkı atlarının yiyecek araması ve liderlerini takip etmeleri an be an kameralarca kaydedildi.

Işık Çapanoğlu