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Kars'ta yoğun kar yağışı

Kars'ta yoğun kar yağışı
Kars'ta yoğun kar yağışı

Kars’ta uzun zamandan beri etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Kentte öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışı etrafı kısa sürede beyaza bürüdü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kars'ta öğlenden sonra başlayan ve şiddetini artıran kar, kısa sürede etrafı beyaza bürürken, özellikle yüksek kesimleri olumsuz etkiledi. Kars'a kışın tam anlamıyla geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Kars'a mevsimin ilk karı yağdı. Şu anda mezra yolundayız. Yoğun bir kar yağışı var. Böyle devam ederse her taraf bembeyaz olacak. Kars'a da tam anlamıyla kış gelmiş olacak” dedi.

Kars-Ardahan karayolu Mezra Köyü mevki'inde kar yağışından dolayı görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Boğatepe-Göle ve Kars-Digor-Iğdır karayolunda kar ile birlikte etkili olan tipi sürücüleri zor anlar yaşattı.
Öte yandan kar yağışının yüksek kesimlerdi etkili olduğu öğrenildi.

Serkan Erkoç
 

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