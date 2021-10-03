Kars'ta yoğun sis

Kars'ta etkili olan yağmurun artından ortaya çıkan sis hayatı olumsuz etkilerken, sisten adeta evler görünmez oldu. Kars-Kağızman karayolunda etkisini sürdüren sis, sürücülere de zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte tarihi Benli Ahmet İstasyonu adeta sis içerisinde kayboldu.

Benli Ahmet İstasyonu ve sis havadan görüntülendi. Öte yandan erken saatlerde etkili olan sis, trafik ekiplerini de harekete geçirdi. Sanayi kavşağındaki uygulama noktasında uygulama yapan polis, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.