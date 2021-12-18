İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Kars'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var - Tıkla İzle

Olay, Sarıkamış ilçesi Mecitli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ilk belirlemelere göre 6 kişinin kazada hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılar ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk ediliyor.

 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.