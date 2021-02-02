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Kars'taki kış tatbikatının hazırlıkları nefesleri kesti

Kars'taki kış tatbikatının hazırlıkları nefesleri kesti
Kars'taki kış tatbikatının hazırlıkları nefesleri kesti

Kars’ta 1-12 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olan “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı”nın hazırlıkları sürüyor.

Kars'taki kış tatbikatının hazırlıkları nefesleri kesti - Foto Galeri
Kars'taki kış tatbikatının hazırlıkları nefesleri kesti - Tıkla İzle

Kars'taki Şehit İs. Asb. Kd. Üçvş. İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda yapılan hazırlıklar kapsamında Mehmetçik havan atışları gerçekleştirdi. Hedeflerin tek tek vurulduğu havan atışları nefesleri kesti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Şehit İs.Asb.Kd.Üçvş. İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda gerçekleştireceği tatbikatın hazırlık görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

TSK sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kars'ta icra edeceğimiz 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın hazırlıkları sürüyor. Mehmetçiklerimiz hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdi.”

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