Kars'tan masalsı yolculuk başladı

Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, tren garına gelerek yolculara hayırlı yolculuklar dileğinde bulundu. Doğu ekspresiyle ilk yolculuklarını yapan vatandaşların ise heyecanları yüzlerine yansıdı.

İlk yolculuğun heyecanını yaşadığını belirten Ramazan Şenlik, “Dünyanın en güzel güzergahından birisi olan yolculuğa ilk kez katılıyorum. Erzurum'a gidiyorum, daha sonra Ankara'dan Kars'a, Kars'tan da Ankara'ya yolculuk düşünüyorum” dedi.

Doğu Ekspresi'ni devamlı sosyal medyadan takip ettiğini ifade eden Ömer Özcan, “Devamlı sosyal medyadan takip ediyorum. İlk defa biniyorum deneyeceğim” diye konuştu.

Doğu Ekspresi seferlerinin başladığına sevindiğine dikkat çeken vatandaş “Kars'ta Erzincan'a seyahat ediyorum. İyi bir duygu, otobüslerle seyahat kısıtlı oluyor. Tren seferlerinin açılmasına çok sevindim. İnşallah korona gibi sebepler çıkıp bu seyahatleri engellemez” şeklinde konuştu.

Doğu Ekspresi'nin ilk seferinde yolcuları yalnız bırakmayan Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, yolcuları maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı. Mehmet Zahir Doğu, özetle şunları söyledi:

“Hasretle beklediğimiz Doğu Ekspresi vira bismillah diyerek yola çıkıyor. Sizde ilk seyahat eden talihli yolcularımızsınız. Yani herkes dört gözle bu treni bekliyor. Tabi her ne kadar normalleşmekte kurallara uymanızı rica ediyoruz” dedi.

Sabah erken saatlerde yüklerini alarak Kars Tren Garı'na koşan Doğu Ekspresinin ilk yolcuları yerlerini aldıktan sonra Kars'ta yolculuğa başladı. Doğu Ekspresi yaklaşık 25 saat sonra son durak olan Ankara'ya varacak. Tren biletlerinin pulman 55 TL, kuşetli 75, çocuklar ise yüzde 50 indirimli olacak. Öğrenci 21 yaş altı 50, 60 yaş üzeri vatandaşlar ise 50 TL'den bilet alabilecekler.

Işık Çapanoğlu

