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Kartal 3 puanla kapattı

Kartal 3 puanla kapattı
Kartal 3 puanla kapattı

İlk yarının son maçında Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına karşın 9 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda galibiyete uzanan Beşiktaş, 2019’u 3 puanla kapattı.

Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibi karşısında ikinci yarıda sonuca gitmeyi başardı. 23. dakikada Ayite'nin attığı golle devreyi 1-0 geride kapatan ancak ikinci yarıda, 9 kişi kalan rakibi karşısında Vida ile beraberliği yakalayıp N'Koudou ile öne geçen siyah-beyazlılar, Oğuzhan'ın golüyle de farkı 2'ye çıkarırken, Atiba'yla da 4-1'i yakalamayı başararak farklı bir galibiyete imza attı. Üst üste aldığı 6 galibiyetle zirve yarışına ortak olan ancak daha sonra Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği karşısında kazanarak 2019'u galibiyetle kapatmayı başardı. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te 3-11 Ocak tarihleri arasında yapacak olan Abdullah Avcı'nın ekibi, devre arasında yapılacak olan takviyelerle ikinci yarıda daha iddialı duruma gelmenin hesaplarını yapıyor.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

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