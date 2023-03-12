Kartal, Başakşehir engelini 2 golle geçti

BAŞAKŞEHİR 0-2 BEŞİKTAŞ

Maçtan Dakikalar

15. dakikada Salih'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topa sahip ola Aboubakar'ın sağ çaprazdan kaleye sokularak yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

30. dakikada Adnan Januzaj'ın Gedsonr Fernandes'e yaptığı müdahaleyi hakem Mete Kalkavan VAR'da izleyerek direkt kırmızı kart gösterdi ve Januzaj'ı oyundan attı.

40. dakikada sol taraftan Deniz Türüç, kullandığı serbest vuruşta ortasını kale önüne yaptı. Ön direkte Figueiredo'nun yaptığı kafa vuruşunda Mert arka direkte iki hamlede meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

51. dakikada sol çaprazdan Masuaku'nun içeri çevirdiği topa kale önünde Cenk'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

55. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Masuaku topla buluştu. Masuaku'nun sol çaprazdan ceza sahasına girip yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

58. dakikada Gedson, sol kanatta Duarte'den kaptığı topu direkt kale önünde bulunan Redmond'a aktardı. Redmond'un tek vuruşunda top kaleci Volkan'dan oyun alanına döndü.

90+4. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Tayfur'un yaptığı ortada Aboubakar'ın yaptığı kafa vuruşunda topkaleci Volkan'da kaldı.

90+6. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topa sahip olan Maxim'in sert şutunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.

90+9. dakikada Gedson'un pasında sağ çaprazda topla buluşan Rosier'in ceza sahasına girip düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Mete Kalkavan, Volkan Ahmet Narinç, Deniz Caner Özaral

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbaraklı (Ie dk. 73), Duarte, Touba, Lima (Okaka dk. 79), Biglia (Berkay Özcan dk. 72), Aleksic (Mahmut Tekdemir dk. 59), Deniz Türüç (Serdar Gürler dk. 72), Januzaj, Szysz, Figueiredo

Yedekler: Muhammed Şengezer, Batuhan Çelik, Keny, Ömer Ali Şahiner, Caner Erkin

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Sanuç (Saiss dk. 40), Colley, Masuaku, Salih Uçan (Maxim dk. 70), Amir, Redmond (Rosier dk. 70), Gedson, Cenk Tosun (Tayfur Bingöl dk. 85 ?), Aboubakar

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy, Muleka, Umut Meraş

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Aboubakar (dk. 15), Masuaku (dk. 55) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Januzaj (dk. 34) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Colley, Amir (Beşiktaş)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.