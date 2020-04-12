Kartal Belediyesi sosyal yardım ücretlerini adreslere dağıtıyor

Koron virüsü (Covid-19) salgınında risk grubunda olan ve bu sebeple sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlardan belediyeden yardım alanların bir sorunu daha Kartal Belediyesi tarafından çözüldü. Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi tarafından tek tek aranarak bilgilendirilen vatandaşlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli ve bir zabıtadan oluşan ekip tarafından adreslerinde ziyaret edilerek, tutanak karşılığı dağıtılan yardımları aldı. Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kartal'da düzenli nakdi sosyal yardım alan bin 147 vatandaş ve 443 asker ailesinden yaşı 65'in üzerinde olan 140 vatandaş ve asker yakını 6 aileye sosyal yardım ödemelerini kapalı zarflar içinde ve kendi adreslerinde yaparken, diğer vatandaşların yardımları banka hesaplarına yatırıldı. Böylece Kartal Belediyesi tarafından bin 590 aileye 2 milyon TL sosyal yardım yapılmış oldu. Vatandaşlar, erzak yardımının ardından kendilerine ulaştırılan nakdi yardım için de Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür ettiler.

Belediye Başkanı Yüksel, yapılan çalışmaya ilişkin, “Belediyemizden daha önce de düzenli olarak nakdi yardım alan komşularımızdan 65 yaş üzerinde olanların pandemi sürecinde nakit sıkıntısı yaşamaması amacıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tam kadro görev başındadır. Yaş almış değerlerimiz, bu süreçte sadece sağlıklarını düşünsün, geri kalan konularda herhangi bir endişe yaşamasın diye ekiplerimiz tek tek adreslere giderek nakdi yardımlarını komşularımıza ulaştırıyor. Bunun dışında dezenfekte ve gıda ihtiyaçları noktasında da komşularımıza bir telefon mesafesindeyiz. Komşularımızdan tek isteğimiz hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları, sağlıklarını riske atacak durumlardan kaçınmalarıdır. Sizler için çalışmalarımıza devam ediyoruz, 7/24 görevlerimizin başındayız” dedi.