Kartal canlanıyor, İstasyon Caddesi eski güzel günlerine kavuşuyor

Sanat Sokağı'nda renk cümbüşü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarda, yenilenen ismi ile ‘Sanat Sokağı'nda, Kartallı ressamlar; Zihniye ve Ali Naki İlhan, Raif Zor ve Arife Erkılıç, sokak üzerinde belirlenen noktalara resimlerin ilk fırçalarını vurdu.

Aynı zamanda, İstasyon Caddesi ve çevresindeki alanlarda, Kartallı yerel basın mensupları da merdiven, korkuluk, rögar kapakları gibi alanları seçtikleri canlı renklere boyarken; saksı gibi dekoratif amaçla kullanılacak araç lastikleri ve el arabaları da renk cümbüşünden payına düşeni aldı.

Çalışmalar tamamlandığında, Kartal'ın en tarihi noktalarından biri olan İstasyon Caddesi ve bölgesi, daha renkli ve canlı bir görünüme kavuşacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ise ilçe dâhilinde planladığı bazı kültür sanat etkinliklerini Sanat Sokağı'na taşıyacak.

Sanat Sokağı, Kartal'ın kültür sanat merkezlerinden biri olacak

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Uçar, Sanat Sokağı'nın Kartal'ın yeni kültür sanat merkezlerinden biri olacağını kaydederek; “Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in öncülüğünde, İstasyon Caddesi'nin eski güzel günlerine dönmesi için bugün ilk çalışmamızı başlattık. Burası, Kartal'ın yeni kültür sanat merkezlerinden biri olacak. Çünkü Kartallı komşularımızın daha çok uğrak noktalarından biri olabilmesi için etkinliklerimizin bir kısmını buraya taşıyacağız. Sanat Sokağı, Kartal'ın kültür sanat hayatına renk getirecek.” ifadesini kullandı.

Cadde esnafından Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür

Cadde üzerinde uzun yıllardır esnaflık yapan Selami Doğu (54), Kartal Belediyesi'nin İstasyon Caddesi'nde başlattığı çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek; “Kartal'ın en tarihi noktalarından birinin eski canlılığını kaybetmesi bizler için çok kötüydü. Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel göreve gelir gelmez caddemizi ziyaret etti. Sorunlarımızı uzun uzun dinledi. Kendilerine ve tüm çalışma arkadaşlarına sonsuz teşekkür ediyoruz.” diye konuştu

Elyesa Karatepe

