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Kartal D-100'de makas atarak ilerleyen sürücüye 8 bin 128 TL ceza

Kartal D-100'de makas atarak ilerleyen sürücüye 8 bin 128 TL ceza
Kartal D-100'de makas atarak ilerleyen sürücüye 8 bin 128 TL ceza

Kartal D-100 karayolunda art arda makas atarak ilerleyen otomobilin sürücüsü polis tarafından tespit edildi. Sürücüye 8 bin 128 TL para cezası uygulandı.

Kartal D-100’de makas atarak ilerleyen sürücüye 8 bin 128 TL ceza - Tıkla İzle

Kartal'da D-100 karayolu Edirne istikametinde 17 Haziran günü yaşanan olayda, bir sürücü emniyet şeridi kullanarak ve art arda makas atarak yolda ilerledi. Sosyal medyada da paylaşılan olayın basına yansımasının ardından çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, makas atan 34 DVT 427 plakalı araç sürücüsünün Ö.K.U. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Araç sürücüsü Ö.K.U'ya 2918 sayılı KTK'nın 46/2-G (makas atmak) maddesinden 4 bin 64 TL ve 46-2F (emniyet şeridi kullanmak) maddesinden 4 bin 64 TL olmak üzere toplamda 8 bin 128 TL Trafik İdari para cezası uygulandı.

Cem Güney Kılıç
 

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