Kartal derbi öncesi hata yapmadı

ÜMRANİYESPOR 0-2 BEŞİKTAŞ
Maçtan Dakikalar
14. dakikada sağ taraftan Popov'un yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Onur'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'ten oyun alanına döndü.
25. dakikada Cenk'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Redmond, kaleci Orkun ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
36. dakikada Avounou'nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kartal Kayra'nın sert şutunda meşin yuvarlak Amir'e çarparak üstten kornere gitti.
43. dakikada ceza yayı üzerinde topa sahip olan Redmond'ın yaptığı vuruşta kaleci Orkun meşin yuvarlağı kornere çeldi.
46' Mücadelede ikinci yarı başladı.
65. dakikada Ümraniyespor savunmasının hatasında topla buluşan Cenk'in ceza sahası içine girip kaleci Orkun ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci oyun alanına çeldi.
69. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Onur Ayık'ın ortaya çevirdiği topa penaltı noktası yakınında Umut Nayir'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
71. dakikada Salih'in pasında sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın ceza sahasına girip rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
90+2. dakikada sol taraftan Mrsic'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Glumac'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
Stat: Ümraniye İlçe
Hakemler: Cihan Aydın, Süleyman Özay, Mustafa Sönmez
Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Popov, Sackey, Glumac, Onur Atasayar, Geraldo (Onur Ayık dk. 63), Kartal Kayra Yılmaz (Mrsic dk. 79), Avounou (Gheorghe dk. 46), Oğuz Gürbulak (Serkan Göksu dk. 46), Umut Nayir, Kayode (Sekidika dk. 79)
Yedekler: Berke Özer, Lenjani, Mustafa Eser, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Epureanu
Teknik Sorumlu: Hüseyin Hürsoy
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku (Semih Kılıçsoy dk. 90+3 ?), Fernandes, Hadziahmetovic (Ghezzal dk. 74), Redmond, Cenk Tosun (Maxim dk. 74), Salih Uçan (Necip Uysal dk. 90 ?), Aboubakar (Tayfur Bingöl dk. 90 ?)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Atakan Kesgin, Welinton, Muleka, Umut Meraş
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Redmond (dk. 14), Aboubakar (dk. 71) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Aboubakar, Hadziahmetovic (Beşiktaş)
Bora Akyol - Samet Yalçın
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