Kartal, Dortmund'u salladı ama yıkamadı

MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sol kanattan Pjanic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin dönerek vuruşunda kaleci Kobel meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
20. dakikada Dahoud'dan aldığı pasla sağ kanattan hareketlenen Meunier, topu Bellingham'a aktardı. Ceza sahası sağ tarafı son çizgiden meşin yuvarlakla ilerleyen Bellingham'ın dar açıdan şutu ağlarla buluştu. 0-1
27. dakikada Guerreiro'nun ara pasında savunmada yaşanan anlaşmazlık sonucu topu alan Malen, sol taraftan ceza alanına girerek meşin yuvarlağı altıpas önündeki Haaland'a aktardı. Bu oyuncunu vuruşu üstten auta gitti.
28. dakikada Haaland'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Brandt, ceza sahasında son çizgiye inmeden topu Reus'a aktardı. Marco Reus'un sağ çaprazda karşıya karşıya pozisyondaki vuruşunu kaleci Ersin kurtardı.
45+1. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazından Reus'un kullandığı serbest vuruşu kaleci Ersin, üzerine gelen topu tokatlayarak kornere gönderdi.
45+3. dakikada sol taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Bellingham'ın kale önüne verdiği pasta Haaland'ın müsait pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 0-2
45+4' İlk yarı sona erdi
46' İkinci yarı başladı
58. dakikada sol kanatta Ghezzal'ı çalımlayan Malen'in topla bir süre ilerledikten sonra ceza alanına yaptığı ortada Haaland'ın ön direkte kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
60. dakikada Atiba'nın pasında sol kanatta meşin yuvarlağı önünde bulan N'Skala'nın ortasında altıpasta Batshuayi'nin kafa vuruşu kaleci Kobel'de kaldı.
67. dakikada Haaland'ın ceza sahasına girmeden verdiği pasta topla buluşan Bellingham'ın iki rakibini çalımladıktan sonra ceza alanı hafif sağ çaprazından kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Ersin gole izin vermedi.
67. dakikada Ghezzal'in sağ kanattan uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'nin kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Kobel topun sahibi oldu.
70. dakikada savunmanın arkasına sarkan Haaland'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ersin'den döndü. Seken topu savunmada Welinton uzaklaştırdı.
90. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Thomas Meunier'in sağ çaprazdan vuruşunu Ersin tokatladı. Dönen topu Rosier göğsüyle yumuşattıktan sonra uzaklaştırdı.
90+1. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Wolf'un arka direğe gönderdiği pasta Knauff'un şutu üst direğe çarptıktan sonra dışarı çıktı.
90+4. dakikada sağ kanattan Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında altıpasın önünde Montero'nun kafa vuruşu sol köşeden ağlara gitti. 1-2
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Mateu Lahoz, Peu Cebrian, Roberto del Palomar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Francisco Montero, Fabrice N'Skala, Josef de Souza, Rachid Ghezzal (Gökhan Töre dk. 89 ?), Miralem Pjanic, Atiba Hutchinson (Salih Uçan dk. 78), Cyle Larin (Kenan Karaman dk. 61), Michy Batshuayi
Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Necip Uysal
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Borussia Dortmund: Gregor Kobel, Thomas Meunier, Mats Hummels (Marin Pongracic dk. 70), Manuel Akanji, Raphael Guerreiro, Julian Brandt (Axel Witsel dk. 46), Jude Bellingham (Marius Wolf dk. 69), Mahmoud Dahoud, Marco Reus, Donyell Malen (Youssoufa Moukoko dk. 70), Erling Haaland (Ansgar Knauff dk. 86 ?)
Yedekler: Luca Unbehaun, Marwin Hitz, Felix Passlack, Reinier
Teknik Direktör: Marco Rose
Goller: Jude Bellingham (dk. 20), Erling Haaland (dk. 45+3) (Borussia Dortmund), Francisco Montero (dk. 90+4) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Welinton, Francisco Montero, Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Thomas Meunier, Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)