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Kartal E-5'te tehlikeli scooter yolculuğu kamerada

Kartal E-5'te tehlikeli scooter yolculuğu kamerada
Kartal E-5'te tehlikeli scooter yolculuğu kamerada

E-5 karayolu Kartal mevkiinde otomobiller aldırmadan yolculuk yapan “martı” isimli elektrikli scooter sürücüsü yürekleri ağza getirdi. E-5’te elektrikli scooter ile tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Kartal E-5’te tehlikeli scooter yolculuğu kamerada - Tıkla İzle

E-5 karayolu Kartal mevkiinde yoğun araç trafiğine rağmen “martı” isimli elektrikli scooter ile yolculuk yapan genç adeta canını tehlikeye attı. Seyir halinde olan otomobillere aldırmadan karayolunda scooter ile yolculuk eden genç, hem trafikteki diğer sürücüleri hem de kendi canını tehlikeye attı. Araçların süratli olduğu yolda elektrikli scooter ile tehlikeli yolculuk eden genç, yürekleri ağza getirdi. Genç, daha sonra yol kenarına gelerek scooterını bağladı.

Elektrikli scooter ile E-5'te yolculuk eden gencin tehlikeli yolculuğu kameraya saniye saniye yansıdı.

Halit Arslan

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