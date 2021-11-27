Kartal evinde ağır yaralı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9' Batshuayi'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ghezzal'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Okan kornere çeldi.

18' Rosier'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesini hakem Hüseyin Göçek VAR'a danışarak penaltı olarak değerlendirdi.

22' Diabate'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından ağlarla buluştu. 0-1

36' Necip Uysal'ın Diabate'ye yaptığı müdahaleyi hakem Hüseyin Göçek önce sarı kart olarak değerlendirdi. Oyun bir süre devam ettikten sonra VAR'dan uyarı alan hakem Göçek, pozisyonu izleyerek, Necip Uysal'ı direkt kırmızı kart ile oyundan attı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol taraftan Pjanic'in içeri çevirdiği topa arka direkte Larin'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

55. dakikada Perez'in uzun pasında ceza yayı üzerinde kaleci Mert Günok'un kafa ile kontrol etmeye çalıştığı top Diabate'nin önünde kaldı. Diabate'nin ceza sahası içerisine girip boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

57. dakikada Bastshuayi'nin ceza sahası içinden yerden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Okan oyun alanına çeldi.

64. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Serginho ile paslaşan Balde'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert'ten döndü. Dönen topu takip eden Serginho'nun vuruşu filelerle buluştu. 0-3

90. dakikada Umut Nayir'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Emre Taşdemir, kaleci Mert'in sakatlanmasıyla pasını ceza sahası içine girerek sol taraftaki Champness'a aktardı. Champness'in müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-4

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Hüseyin Göçek, Candaş Elbil, İbrahim Bozbey

Beşiktaş: Mert Günok (Ersin Destanoğlu dk. 90+2 ?), Rosier, Vida, Necip Uysal, Umut Meraş (Montero dk. 87 ?), Pjanic, Josef, Ghezzal (Wellinton dk. 46), N'koudou (Can Bozdoğan dk. 69), Larin, Batshuayi (Teixeira dk. 70)

Yedekler: Oğuzhan Özyakup, Atiba, Mehmet Topal, Kenan Karaman, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Behich (Champness dk. 86 ?), Traore (Erol Can Akdağ 86 ?), Flavio, Suleymanov (Emre Taşdemir dk. 74), Serginho (Umut Nayir dk. 86 ?), Diabate, Balde (Pelupessy dk. 68)

Yedekler: Onurcan Piri, Fatih Yılmaz, Sergen Piçinciol, Doukara, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: Diabate (dk. 22 pen.), Balde (dk. 55), Serginho (dk. 64), Champness (dk. 90) (GZT Giresunspor)

Kırmızı kart: Necip Uysal (dk. 39) (Beşiktaş)

Sarı kart: Josef (Beşiktaş)

İLGİLİ HABER Beşiktaş, ligde son 6 maçta geriye düştü