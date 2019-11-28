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Kartal evinde galibiyet için sahada

Kartal evinde galibiyet için sahada
Kartal evinde galibiyet için sahada

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu beşinci maçında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ 0-1 SLOVAN BRATİSLAVA

Canlı Anlatım

54' Hızlı hücumda ceza alanına yönelen Rharsalla'yı faulle durduran Necip sarı kart gördüSarı Kart - Necip Uysal

49' Umut Nayir ceza alanı dışından sert vurdu, top kalecide kaldı

46' Beşiktaş'ta Boyd'un yerine N'Koudou oyundaTyler Boyd - Georges-Kevin N'Koudou

46' Beşiktaş'ta Rebocho kenara geldi, Ljajic oyunda

46' İkinci yarı başladı

44' Bratislava gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Sporar ceza alanına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı, Karius'u geçen top yandan dışarı gitti.

40' Gol sonrası topun kontrolü Beşiktaş'a geçti ancak rakip ceza alanı çevresinde çoğalamıyoruz

36' Soldan De Marco'nun ortasında Rebocho'nun arkasında topla buluşan Daniel'in düzgün vuruşunda top ağlara gitti.

35' Top ağlarımızda... Slovan Bratislava öne geçiyor. Erik Daniel attı...Gol - Erik Daniel

31' Orta alanda Boyd'a faul yapan de Kamps sarı kart gördü.Sarı Kart - Joeri de Kamps

30' Beşiktaş gole yaklaştı! Caner'in soldan ortasında Diaby ön direkte dokundu, kaleye giden topu savunma çıkardı, dönen topa Oğuzhan vurdu ama aut.

29' Karius'u önde gören Holman orta alandan kaleyi denedi, top istediği gibi gitmedi ve Karius'ta kaldı.

21' Holman'ın savunma arkasına pasında Karius çıktı ve topu aldı.

16' Boyd'un sağdan kullandışı köşe vuruşunda kaleciyle birlikte yükselen Umut'un faul yaptığını işaret etti hakem.

8' Boyd'un sağdan ortasında kaleye paralel giden topa Umut yetişemedi. Sol kanada açılan topu Caner oyunda tutmaya çalıştı ama hakem taç atışını işaret etti.

3' Caner'in ceza alanına gönderdiği ortada Elneny vurmak istedi top savunmadan döndü.

1' Maç başladı

Karşılaşmanın 11'leri

BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner, Diaby, Boyd, Umut


SLOVAN BRATİSLAVA: Greif, De Marco, Bozhikov, Abena, Bajric, Holman, De Kamps, Ibrahim, Daniel, Sporar, Rharsalla

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