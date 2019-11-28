Kartal evinde galibiyet için sahada

BEŞİKTAŞ 0-1 SLOVAN BRATİSLAVA
Canlı Anlatım
54' Hızlı hücumda ceza alanına yönelen Rharsalla'yı faulle durduran Necip sarı kart gördüSarı Kart - Necip Uysal
49' Umut Nayir ceza alanı dışından sert vurdu, top kalecide kaldı
46' Beşiktaş'ta Boyd'un yerine N'Koudou oyundaTyler Boyd - Georges-Kevin N'Koudou
46' Beşiktaş'ta Rebocho kenara geldi, Ljajic oyunda
46' İkinci yarı başladı
44' Bratislava gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Sporar ceza alanına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı, Karius'u geçen top yandan dışarı gitti.
40' Gol sonrası topun kontrolü Beşiktaş'a geçti ancak rakip ceza alanı çevresinde çoğalamıyoruz
36' Soldan De Marco'nun ortasında Rebocho'nun arkasında topla buluşan Daniel'in düzgün vuruşunda top ağlara gitti.
35' Top ağlarımızda... Slovan Bratislava öne geçiyor. Erik Daniel attı...Gol - Erik Daniel
31' Orta alanda Boyd'a faul yapan de Kamps sarı kart gördü.Sarı Kart - Joeri de Kamps
30' Beşiktaş gole yaklaştı! Caner'in soldan ortasında Diaby ön direkte dokundu, kaleye giden topu savunma çıkardı, dönen topa Oğuzhan vurdu ama aut.
29' Karius'u önde gören Holman orta alandan kaleyi denedi, top istediği gibi gitmedi ve Karius'ta kaldı.
21' Holman'ın savunma arkasına pasında Karius çıktı ve topu aldı.
16' Boyd'un sağdan kullandışı köşe vuruşunda kaleciyle birlikte yükselen Umut'un faul yaptığını işaret etti hakem.
8' Boyd'un sağdan ortasında kaleye paralel giden topa Umut yetişemedi. Sol kanada açılan topu Caner oyunda tutmaya çalıştı ama hakem taç atışını işaret etti.
3' Caner'in ceza alanına gönderdiği ortada Elneny vurmak istedi top savunmadan döndü.
1' Maç başladı
Karşılaşmanın 11'leri
BEŞİKTAŞ: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Caner, Diaby, Boyd, Umut
SLOVAN BRATİSLAVA: Greif, De Marco, Bozhikov, Abena, Bajric, Holman, De Kamps, Ibrahim, Daniel, Sporar, Rharsalla