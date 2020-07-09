İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartal fırsatı tepmedi

Kartal fırsatı tepmedi
Kartal fırsatı tepmedi

Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa karşısında 2-1 geriye düştüğü mücadeleyi son dakika golüyle kazanan Beşiktaş, rakiplerin puan kaybettiği haftada fırsatı tepmedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı son dakikada Güven Yalçın'ın attığı golle mağlup eden Beşiktaş, puanını 53 yaparak ligde 4. sıraya yükseldi. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ve Sivasspor'un puan kaybettiği haftada Kayserispor'a mağlup olarak büyük bir şans tepen Beşiktaş, bu kez fırsatı iyi kullandı. Sivasspor'un Malatyaspor'a yenildiği, Galatasaray'ın da Alanyaspor deplasmanında mağlup olduğu haftada Kasımpaşa karşısında son dakikada kazanmayı başaran Sergen Yalçın'ın ekibi, Avrupa hedefi yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.