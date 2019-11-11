Kartal ilk kez artı averajda

Süper Lig'e çok kötü bir başlangıç yapan ve ilk haftada sadece 5 puan toplayarak ligin dibine demir atan Beşiktaş, ardından çıktığı 5 maçta hanesine yazdırdığı 13 puanla zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indirdi ve ligde iddialı bir konuma geldi. Dün oynanan mücadelede taraftarı önünde Denizlispor'u Kevin N'Koudou'nun golüyle 1-0 yenmeyi başaran siyah-beyazlılar, 11. hafta itibariyle bu sezon ligde ilk kez artı averaja geçti.

Özellikle ilk 3 deplasman maçında aldığı yenilgiler, Beşiktaş'ın averajını olumsuz etkilerken, son haftalarda rakip forvetlere geçit verilmemesi sonrasında, siyah-beyazlılar averajı da düzeltti. Geride kalan 11 maçta kalesinde 13 gol gören Beşiktaş, bu gollerin 12'sini ilk 6 haftada yerken, kalan 5 maçta ise meşin yuvarlağı kalesinden yalnızca 1 kez çıkardı. Beşiktaş, topladığı puanların yanı sıra averajını da toparlamayı başardı ve bu sezon ilk kez artı averaja çıktı. Denizlispor karşılaşması öncesinde averajı 0 olan siyah-beyazlılar, 1-0 kazanılan maçla birlikte averajını da +1 yaptı.

Bozhan Memiş