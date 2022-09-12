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Kartal ilk kez gol atamadı, ilk yenilgisini aldı

Kartal ilk kez gol atamadı, ilk yenilgisini aldı
Kartal ilk kez gol atamadı, ilk yenilgisini aldı

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir’e 1-0 mağlup olan Beşiktaş ligdeki ilk yenilgisini alırken, bu sezon ilk kez bir maçta gol atamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, ilk yarısı 0-0 sona eren mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak 13 puanda kaldı. Geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik ede eden siyah-beyazlılar, bu sezonki ilk yenilgisini alırken, geride kalan 6 haftada ilk kez bir maçta gol sevinci yaşayamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Teknik Direktör Valerien Ismael, yeni transferlerden Nathan Redmond, Tayyip Talha Sanuç ve Tayfur Bingöl'ü oyuna dahil etmesine karşın, siyah-beyazlı ekip birçok gol pozisyonundan faydalanamadı ve karşılaşmadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Bozhan Memiş - Samet Yalçın
 

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