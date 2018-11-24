Kartal: 'İyi oynamadık, dağınık görüntü verdik, birlikte mücadele edemedik'

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör İsmail Kartal, maça iyi hazırlandıklarını ancak gergin bir ortamda istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyleyerek, “Bu maça gerçekten iyi hazırlanmıştık. Ama 1 gün kala Kayseri'de oynama kararı alındı, 4 saatlik bir otobüs yolculuğu, taktik antrenmanımızı yapamamamız. Belki bunlar bahane değil ama sonuçta bir etken. Birdenbire kendi evinizde oynayamayıp deplasmana gibi geliyorsunuz. Gergin bir ortam. Benim istediğim bir plan değildi bu oyun, tamamen gergin bir ortamda sakin olup akıllı bir futbolla mücadele etmek istiyorduk. Sahada bunu gerçekleştiremedik, dağınık bir görüntü verdik, iyi oynayamadık, birlikte mücadele edemedik. Sonuçta çok basit de goller yiyerek maçı kaybettik. Üzgünüz, önümüze bakıyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda böyle bir görüntü vermeden bugüne kadar nasıl başardıysak bugünden sonra da o şekilde hep birlikte yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Stat müdürü ‘Trabzon, Fenerbahçe, Kayseri maçlarında dahi bugünkü zeminden daha kötü zeminde oynadınız' dedi”

TFF tarafından maçtan 1 gün önce maçın Kayseri'de oynanması yönünde verilen kararı değerlendiren Kartal, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Perşembe günü stada gittik, stadın müdürü ile görüştük, başkanımızla birlikte sahayı kontrol ettik. Stadın görevlisi bize dedi ki, ‘Siz Trabzon, Fenerbahçe, Kayseri maçlarında dahi bugünkü zeminden daha kötü zeminde oynadınız. Ben cumartesi gününe bazı yerler kum görünüyor ama oralar kum değil, çim attık oralar ortadan kalkacak. Çok daha iyi bir zeminde oynayacaksınız, bunun garantisini veriyorum' demişti. ‘Tamam' dedik biz de. Ama buna rağmen daha sonra federasyondan yetkililer geldi, ‘futbol oynanamaz' raporu vermişler. Biz de mecburiyetten Kayseri'de oynamak zorunda kaldık. Söylenecek bir şey yok herhalde bu konuyla ilgili. Maçtan önce de gelmek isteyen taraftarlarımız kaza geçirmiş, yaralı olan taraftarlarımız var. Onlara da geçmiş olsun diyoruz. Başka da bir şey söyleyemiyorum, söylediğin zaman farklı şeyler oluyor. Kaybettik, istediğimizi yapamadık, oyun felsefemiz bu değildi. Bugüne kadar aldığımız puanları birlikte oynayarak elde ettik, ama bugün biraz bireyselliğe döktük. Üzgünüz, önümüzdeki maçlara bakacağız.”

Turan Bulut

