Kartal puansız kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmadan 4-1 mağlup ayrıldı ve grupta 3 maç sonunda puan elde edemedi.

Özellikle mücadelenin başından itibaren baskılı oynamasına karşın çok gol kaçıran siyah-beyazlılar, 15. dakikada Coates'in korner organizasyonunda attığı golle 1-0 geriye düştü. Siyah-beyazlı ekip 24. dakikada Larin'in attığı golle eşitliği yakalasa da, bu golden 1 dakika sonra yine bir korner organizasyonunda Portekiz ekibi Coates'in golüyle 2-1 öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru kazanılan korner atışında Coates'in kafasında top Vida'nın eline çarparken, hakem Slavko Vincic, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyip penaltıya hükmetti. Sarabia'nın penaltıdan attığı gol sonrasında ilk yarı 3-1'lik Sporting Lizbon üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya da hızlı başlamasına karşın birçok pozisyondan yararlanamayan siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 89. dakikasında Paulinho'nun attığı golle topu filelerinden çıkardı ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte grupta henüz puanla tanışamadı.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

5. dakikada Sporting CP savunmadan çıkmak isterken Roiser, yaptığı baskı sonrası sağ kanatta rakibinin pozisyonunu bozdu. Seken topun sahibi olan Ghezzal'ın ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı plase vuruş uzak kale direğinin hemen yanından auta gitti.

15. dakikada sağ kanatta topla ilerleyen Porro'nun son çizgiye inmeden ceza sahasına yerden kestiği ortada Sarabia'nın sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Ersin kornere çeldi.

15. dakikada Gonçalves'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanında Inacio kafayla topu altıpas önüne indirdi. Savunmanın gerisinden gelen Coates'in uçarak yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

24. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasına gönderilen ortaya uzak noktada altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Larin'in kafa vuruşu filelere gitti. 1-1

27. dakikada sağ taraftan Gonçalves'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortada Paulinho kafayla topu arka direğe kesti. Coates, rakibinden önce iyi yükselip yaptığı kafa vuruşuyla takımını yeniden öne geçirdi. 1-2

38. dakikada Josef'in rakip yarı alana geçer geçmez gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkıp meşin yuvarlağın sahibi olan Batshuayi'nin ceza sahası hafif sol çaprazından çektiği şut direkten oyun alanına döndü.

41. dakikada Sarabia'nın soldan kullandığı kornerde penaltı noktası önlerinden Coates'in kafa vuruşunda kaleci Ersin üzerine gelen topu oyun alanına çeldi. Oyunu bir süre devam ettiren hakem Vincic, daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra topun Vida'nın eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Sarabia, meşin yuvarlağı Ersin'in sağından filelerle buluşturdu. 1-3

45+1. dakikada Welinton'un savunma arkasına gönderdiği hava topunda Teixeira'nın ceza sahası sağ çaprazından meşin yuvarlak yere düşmeden yaptığı dönerek vuruş ağlara gitti. Ancak gol VAR'da dinlendikten sonra ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

45' İlk yarı sona erdi

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı

62. dakikada Batshuayi'nin ceza saha dışı sağ tarafından ayak dışıyla gönderdiği hava topunda Larin'in ceza alanı sol çaprazından sert şutunu kaleci Adan oyun alanına çeldi.

67. dakikada Sarabia'nın ara pasıyla sağ kanattan hareketlenen Porro'nın ceza alanına girip arka direğe yerden ortada Paulinho'nun kayarak yaptığı vuruş önce direğe sonra da kaleci Ersin'in eline çarptı.

69. dakikada soldan Ghezzal'ın pasıyla ofsayttan çıkıp savunma arkasına sarkan Batshuayi'nin kaleci Adan'ı geçip sol çaprazdan boş kaleye çektiği şut üstten dışarı çıktı.

72. dakikada ceza alanında Paulinho'nun, N'Sakala'yı ekarte ettikten sonra sol çaprazdan çektiği sert şut üst direkten döndü. Dönen topun ceza sahası için sağ tarafında sahibi olan Porro'nun vuruşunu ise Ersin tokatladı, ardından da havalanan meşin yuvarlağın sahibi oldu.

89. dakikada Beşiktaş ceza alanı önünde Welinton'un, Gonçalves'in ayağından almak için müdahale ettiği top Paulinho'nun önüne geldi. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazı kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden gelişine yaptığı plase vuruş ağlarla buluştu. 1-4

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentine Rosier, Welinton, Domagol Vida, Fabrice N'Sakala, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira (Kenan Karaman dk. 80 ?), Miralem Pjanic, Cyle Larin (Gökhan Töre dk. 73), Michy Batshuayi

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Necip Uysal, Serdar Saatçı, Umut Meraş

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sporting CP: Antonio Adan, Zouhair Feddal (Luis Neto dk. 90+1 ?), Sebastian Coates, Gonçalo Inacio, Matheus Reis (Ricardo Esgaio dk. 73), Joao Palhinha, Matheus Nunes (Daniel Bragança dk. 90+1 ?), Pedro Porro, Pablo Sarabia (Tiago Tomas dk. 84 ?), Pedro Gonçalves (Nuno Santes dk. 90+1 ?), Paulinho

Yedekler: Andre Paulo, Joao Virginia, Jovane Cabral, Manuel Ugarte, Ruben Vinagre

Teknik Direktör: Ruben Amorim

Goller: Coates (dk. 15 ve 27), Sarabia (dk. 44 pen.), Paulinho (dk. 89) (Sporting CP), Larin (dk. 24) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Porro, Inacio, Feddal (Sporting CP), Vida, Teixeira, Ghezzal, Pjanic (Beşiktaş)

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Gökhan Kılınçer - Bozhan Memiş