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Kartal Sahil yolunda sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı

Kartal Sahil yolunda sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı
Kartal Sahil yolunda sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı

Kartal Sahil yolu Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırma çarptı sonra taklalar atıp orta refüjde ters döndü. kaldırıma çarparak taklalar atmaya başladı. Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı.

Kartal Sahil yolunda sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, 01.30 sıralarında Kartal Sahil yolu Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Kadir Şen'in kullandığı O7 AIG 214 Plakalı BMW markalı otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpma sonucu taklalar atan otomobil orta refüjde ters döndü. Kaza anında sürücü Yusuf Kadir Şen'in yanında bulunan ve olayı yara almadan atlatan kardeşi otomobilin içinden kendi imkânları ile çıkarken sürücü Yusuf Kadir Şen otomobilin içinde sıkıştı. Çevrede bulunan diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.. Yaklaşık yarım saati bulan çalışmanın ardından sürücü sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Dakikalarca kardeşini teselli etti

Kazada kendi imkânları ile çıkan otomobil sürücüsü Şen'in kardeşi, ağabeyini dakikalarca teselli etmeye çalıştı.
Kaza sonrası sahil yolunun her iki istikametinde de yoğunluk yaşanırken; kazayı izlemeye çalışan meraklı kalabalığı polis ekipleri güçlükle uzaklaştırdı. Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırlmasıyla trafik normal akışına döndü. Polis ekipleri yaşanan kazayla ilgili çalışma başlattı.

Muharrem Çam
 

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