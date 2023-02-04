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Kartal Sivas'ta uçamadı

Kartal Sivas'ta uçamadı
Kartal Sivas'ta uçamadı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında D.G. Sivasspor, Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.

SİVASSPOR 1 - 0 BEŞİKTAŞ

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Caicedo'nun sol çaprazdan ceza sahası içerisine ortasında topu aşan Saiz'ın vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar kaleyi hedef aldı fakat meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

33. dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içinde Aboubakar'ın topu kafa vuruşuyla meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

 

50. dakikada Gradel'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

79. dakikada Aboubakar'ın pasında topla buluşan Rosier'in ortasında Cenk'in şutunu savunma uzaklaştırdı.

84. dakikada Cenk'in pasında ceza sahasında Umut Meraş'ın şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

86. dakikada ceza sahası içerisindeki Angielski'nin şutunda kaleci Mert topu çeldi.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Samet Çicek
 

DG Sivassapor: Ali Şaşal, Goutas, Caner (Camara dk. 57), Erdoğan, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Saiz (Appindangoye dk. 90+7 ?), Caicedo (Angelski dk. 36), Gradel (Ziya dk. 90+7 ?)
Yedekler: Emre, Muammer, Emre, Musa, Keita, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
 

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku (Umut Meraş dk. 64), Tayfur (Dele Alli dk. 76), Necip (Kerem dk. 76), Hadziahmetovic, Cenk (Ghezzal dk. 90 ?), N'Koudou (Muleka dk. 64), Aboubakar
Yedekler: Ersin, Tayyip, Hutchinson, Emrecan, Berkay
Teknik Direktör: Şenol Güneş
 

Gol: Saiz (dk. 23) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Cofie, Saiz (Sivasspor), Masuaku, Welinton (Beşiktaş)

Oğuzhan Sarzep
 

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