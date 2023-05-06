Kartal zirve takibini bırakmadı

ANTALYASPOR 1-3 BEŞİKTAŞ
Maçtan Dakikalar
6. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Maxim'in yerden şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
27. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çeldi, dönen topu defans uzaklaştırdı.
32. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Ömer Toprak'ın kafa vuruşunda top yan direğe çarparak ağlara gitti. 1-0
38. dakikada Fernando'nun ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Fredy'nin yerden şutu az farkla yandan auta gitti.
45. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci kornere çeldi.
54. dakikada sol kanattan Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktasında topa iyi yükselen Aboubakar kafayla meşin yuvarlağı ağlara gitti. (1-1)
62. dakikada sol kanattan Fredy'in ceza sahası içine ortasında Veysel Sarı'nın kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
76. dakikada Larsson'un pasında ceza alanı dışında topla buluşan Fredy'in sert şutu üstten dışarı gitti.
80. dakikada Redmond'u ceza alanı sol çaprazında düşüren Bünyamin Balcı'ya sarı kart gösterildi. VAR, uyarısının ardından pozisyonu inceleyen hakem Mete Kalkavan, Bünyamin Balcı'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
84. dakikada Redmond'un kullandığı serbest vuruşta arka direkte Tayfur Bingöl'ün kafayla çevirdiği topu karambolde önünde bulan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. (1-2)
90. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Tayfur Bingöl'ün pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Aboubakar'ın sert şutu üst direğe de çarparak kale çizgisini geçti. (1-3)
Stad: Corendon Airlenes Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Çimen, Deniz Caner Özaral
FTA Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Cemali Sertel, Erdal Rakip (Floranus dk. 88 ?), Fernando Martins, Doğukan Sinik (Ndao dk. 69), Sam Larsson (Bertuğ Yıldırım dk. 87 ?), Fredy, Haji Wright
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Emre Uzunhan, Bertuğ Yıldırım, Ufuk Akyol, Nakajima, Mampassi, Ghacha, Szabo
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier (Tayfur Bingöl dk. 70), Welinton, Saiss, Masuaku (Necip dk. 90+5 ?), Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Redmond, Maxim (Onur Bulut dk. 46), Cenk Tosun (Muleka dk. 90+5 ?), Aboubakar (Umut Meraş dk. 90+5 ?)
Yedekler :Ersin Destanoğlu, Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin, Berkay Vardar, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Ömer Toprak (dk. 32) (FTA Antalyaspor), Aboubakar (dk. 54 ve 90), Cenk Tosun (dk. 84) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Bünyamin Balcı (dk. 83) (FTA Antalyaspor)
Sarı kart: Fernando (FTA Antalyaspor)
İsa Akar-Suat Metin
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