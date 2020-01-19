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Kartal zirveye tutunamadı

Kartal zirveye tutunamadı
Kartal zirveye tutunamadı

Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Sivasspor’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, aldığı bu sonuçla zirvenin 10 puan gerisine düştü.

Süper Lig'de ikinci yarının açılış haftasında lider Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, taraftarı önünde 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar, zirve yarışındaki rakiplerinin hata yapmadığı haftayı puansız kapatarak 7. sıraya geriledi. Zorlu karşılaşma öncesinde tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapan ve kazanması halinde liderle arasındaki puan farkını 4'e indirecek olan Beşiktaş, kritik maçta ilk yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

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