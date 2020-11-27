Kartal'da 4 gün sürecek geniş kapsamlı korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile periyodik olarak sürdürülen Korona virüs denetimleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın tedbirleri sıklaştırma açıklamasının ardından artarak devam ediyor. Kartal'da yapılan son denetimlere Kartal Kaymakamı Abdullah Demir ve Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar'ın yanı sıra ilçede görev yapan diğer kurum yetkilileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Yakacık Yeni Mahalle'de kurulan Perşembe Pazarı'nda başlayan denetimler, minibüslerin durdurularak kontrol edilmesi ile devam etti. Kaymakam Abdullah Demir esnaf ve vatandaşlara sık sık önlemlerin önemini hatırlattı.

Denetimler esnasında Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü pazar girişlerinde vatandaşların ateşini ölçüp, maske ve mesafe uyarıları yaparken, Komşu İletişim Merkezi (KİMER) de pazar girişine kurulan stantlarda vatandaşların taleplerini kayıt altına aldı. Öte yandan Kartal Belediyesi tarafından pazar giriş çıkışlarına kurulan dezenfektan stantları ile de vatandaşların hijyen kurallarına uymaları sağlandı.

Denetimlerin artarak devam edeceğini ve 4 gün boyunca sıkı bir kontrolün uygulanacağını hatırlatan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, kurallara uyan esnafa teşekkür ederken, uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını belirtti.

